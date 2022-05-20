Серб Ласло Джере объяснил, почему у Джоковича больше шансов выиграть «РГ», чем у Надаля

Сербский теннисист Ласло Джере рассказал, почему считает, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович имеет больше шансов выиграть «Ролан Гаррос» 2022 года, чем 21-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль. Джокович, являющийся действующим победителем Открытого чемпионата Франции, дважды выигрывал парижский мэйджор, Надаль — 13 раз.

«Что касается Надаля, я не думаю, что он сейчас в наилучшей физической форме. Поэтому Новак — мой фаворит», — приводит слова Ласло Джере сербское издание Telegraf.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня. Вчера, 19 мая, состоялась жеребьёвка турнира.

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