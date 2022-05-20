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Тренер Алькараса Хуан-Карлос Ферреро назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Тренер Алькараса Хуан-Карлос Ферреро назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»
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Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года, бывший испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, ныне являющийся тренером шестой ракетки мира Карлоса Алькараса, рассказал, кого считает главным фаворитом «Ролан Гаррос». По мнению Ферреро, это 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

«Рафа по-прежнему остаётся главным фаворитом «Ролан Гаррос». Сравнивать мальчика с тремя титулами с Надалем, выигравшим 13 Открытых чемпионатов Франции, бессмысленно», — приводит слова Ферреро издание Evening Standard.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня. Вчера, 19 мая, состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос».

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