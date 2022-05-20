Два матча квалификации «Ролан Гаррос» попали под подозрение полиции

Сразу два матча квалификации «Ролан Гаррос» попали под подозрение. Как сообщает L’Equipe, информацию подтвердили источники во французской полиции.



Ранее уже сообщалось, что договорным мог быть матч квалификации между Бернабе Сапатой-Миральесом из Испании и израильтянином Дуди Селой. Встреча закончилась победой испанца со счётом 6:3, 6:0. На матч было сделано аномально большое количество ставок в режиме live. Они шли из Кипра, Армении и Украины.



Кроме того, под подозрение попал матч бразильца Тьяго Монтейро и американца Тенниса Сандгрена. Монтейро вёл в счёте 6:3, 5:1, но в итоге уступил со счётом 6:3, 6:7, 6:7.

При этом, по данным источника, пока официальное расследование не открыто, хоть матчи и попали под подозрение.