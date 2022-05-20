Два матча квалификации «Ролан Гаррос» попали под подозрение полиции
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Сразу два матча квалификации «Ролан Гаррос» попали под подозрение. Как сообщает L’Equipe, информацию подтвердили источники во французской полиции.
Ранее уже сообщалось, что договорным мог быть матч квалификации между Бернабе Сапатой-Миральесом из Испании и израильтянином Дуди Селой. Встреча закончилась победой испанца со счётом 6:3, 6:0. На матч было сделано аномально большое количество ставок в режиме live. Они шли из Кипра, Армении и Украины.
Кроме того, под подозрение попал матч бразильца Тьяго Монтейро и американца Тенниса Сандгрена. Монтейро вёл в счёте 6:3, 5:1, но в итоге уступил со счётом 6:3, 6:7, 6:7.
При этом, по данным источника, пока официальное расследование не открыто, хоть матчи и попали под подозрение.
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