Алькарас готов выступить на Кубке Лэйвера

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заинтересован в том, чтобы выступить на Кубке Лэйвера, который будет проходить в сентябре на стадионе O2 Arena. Командный турнир традиционно сводит сборные Европы и США.



В 2022 году состоится уже пятый турнир. Участие в соревнованиях подтвердили испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Титулованные теннисисты выступят за команду Бьорна Борга.



В прошлом году в сборную Европы входили шесть игроков из топ-10 мирового рейтинга. Алькарас в настоящее время занимает шестое место.



«Капитан Борг хочет, чтобы он сыграл за их команду. Мы тоже хотели бы увидеть его на турнире. Я слышал, что он положительно относится к этой идее, поэтому я настроен оптимистично», — цитирует председателя правления турнира Тони Годсика iNews.