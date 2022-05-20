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Алькарас готов выступить на Кубке Лэйвера

Алькарас готов выступить на Кубке Лэйвера
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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заинтересован в том, чтобы выступить на Кубке Лэйвера, который будет проходить в сентябре на стадионе O2 Arena. Командный турнир традиционно сводит сборные Европы и США.

В 2022 году состоится уже пятый турнир. Участие в соревнованиях подтвердили испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Титулованные теннисисты выступят за команду Бьорна Борга.

В прошлом году в сборную Европы входили шесть игроков из топ-10 мирового рейтинга. Алькарас в настоящее время занимает шестое место.

«Капитан Борг хочет, чтобы он сыграл за их команду. Мы тоже хотели бы увидеть его на турнире. Я слышал, что он положительно относится к этой идее, поэтому я настроен оптимистично», — цитирует председателя правления турнира Тони Годсика iNews.

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