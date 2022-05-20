Алькарас готов выступить на Кубке Лэйвера

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас заинтересован в том, чтобы выступить на Кубке Лэйвера, который будет проходить в сентябре на стадионе O2 Arena. Командный турнир традиционно сводит сборные Европы и США.
В 2022 году состоится уже пятый турнир. Участие в соревнованиях подтвердили испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Титулованные теннисисты выступят за команду Бьорна Борга.
В прошлом году в сборную Европы входили шесть игроков из топ-10 мирового рейтинга. Алькарас в настоящее время занимает шестое место.
«Капитан Борг хочет, чтобы он сыграл за их команду. Мы тоже хотели бы увидеть его на турнире. Я слышал, что он положительно относится к этой идее, поэтому я настроен оптимистично», — цитирует председателя правления турнира Тони Годсика iNews.
- 20 мая 2022
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
13:00
-
12:27
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
10:37
-
10:31
-
10:20
-
10:12
-
09:53
-
09:45
-
09:38
-
09:31
-
08:53
-
08:24
-
00:44
-
00:26
-
00:10
- 19 мая 2022
-
23:06
-
22:46
-
22:19
-
21:47
-
21:18
-
21:01
-
20:53
-
20:29
-
20:22
-
19:26
-
19:06
-
17:15
-
16:17
-
15:42