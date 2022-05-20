Радукану рассказала о своём состоянии перед стартом «Ролан Гаррос»

Британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что готова к выступлению на «Ролан Гаррос». Чемпионка US Open была вынуждена отказаться от продолжения борьбы на предыдущем турнире из-за проблем со здоровьем.
Лечение прошло успешно. В результате спортсменка тренировалась на кортах «Ролан Гаррос».
«Конечно, я постоянно узнаю что-то новое о своём теле и организме. Я очень рада, что продолжаю подготовку к «Ролан Гаррос», что смогу сыграть там.
Конечно, были сомнения, смогу ли я выступить. Но в итоге стало понятно, что я готова. Нет никаких ограничений. Я готовлюсь, посмотрим, как всё пройдёт.
На прошлой неделе после турнира в Риме мне пришлось приостановить тренировки. Но на этой неделе я упорно работала, отрабатывала все удары. Приятно, что я могу свободно двигаться, бегать», — цитирует Радукану DailyMail.
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