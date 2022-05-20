Брат Зверева рассказал о реакции Саши на то, что Алькараса считают большим фаворитом «РГ»

Немецкий теннисист Михаил Зверев рассказал о реакции своего брата Александра на то, что его не причисляют к фаворитам «Ролан Гаррос». В списках букмекеров более высокое место занимает 19-летний Карлос Алькарас, а также Новак Джокович, Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль.



«Саша сказал, что букмекеры считают более высокими шансы на победу Алькараса, чем его. И затем он сказал: «Ты знаешь, когда это были Надаль и Джокович, о'кей. Но сейчас Алькарас — ну уж нет!»



Надеюсь, что он сможет использовать нынешнюю непростую ситуацию как мотивацию. Возможно, он скоро сможет выиграть свой первый «Большой шлем». Я думаю, что он может выйти как минимум в полуфинал в Париже. Но я также верю в победу», — цитирует теннисиста Eurosport.

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