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Брат Зверева рассказал о реакции Саши на то, что Алькараса считают большим фаворитом «РГ»

Брат Зверева рассказал о реакции Саши на то, что Алькараса считают большим фаворитом «РГ»
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Немецкий теннисист Михаил Зверев рассказал о реакции своего брата Александра на то, что его не причисляют к фаворитам «Ролан Гаррос». В списках букмекеров более высокое место занимает 19-летний Карлос Алькарас, а также Новак Джокович, Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль.

«Саша сказал, что букмекеры считают более высокими шансы на победу Алькараса, чем его. И затем он сказал: «Ты знаешь, когда это были Надаль и Джокович, о'кей. Но сейчас Алькарас — ну уж нет!»

Надеюсь, что он сможет использовать нынешнюю непростую ситуацию как мотивацию. Возможно, он скоро сможет выиграть свой первый «Большой шлем». Я думаю, что он может выйти как минимум в полуфинал в Париже. Но я также верю в победу», — цитирует теннисиста Eurosport.

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