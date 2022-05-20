Макарова рассказала, какой результат Медведева на «Ролан Гаррос» будет считать успешным

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос». Она оценила перспективы второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Он перед турниром «Большого шлема» пропустил пять недель из-за операции по удалению грыжи. Свой путь на турнире российский теннисист начнёт матчем с аргентинцем Факундо Багнисом.



«На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга. Совсем недавно у него была операция, и сейчас он возобновляет свою игру. Если он сможет повторить свой результат — это будет уже хорошо. А если пройдёт ещё дальше, то это будет очень крутой результат. Даня — настолько уникальный игрок, что он может выдавать совершенно невероятные матчи и добиваться сумасшедших побед. На него всегда есть надежда.



Андрей Рублёв проводит классный сезон. И на грунте он уже выигрывал один финал, что является хорошим результатом для начала грунтового сезона. Надеюсь, всё удачно сложится по сетке. Андрей тоже может показать достойный теннис. Но без удачи никуда. Это тоже часть победы. Поэтому желаю всем нашим ребятам, и Карену Хачанову, и Аслану Карацеву, и девчонкам, удачи и чтобы все моменты сошлись», — цитирует Макарову «РБ Спорт».

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