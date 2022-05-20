Российская теннисистка Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос». Она успешно преодолела квалификацию турнира «Большого шлема». В финале квалификации россиянка обыграла француженку Осеан Бабель. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. 198-я ракетка мира Селехметьева ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 654-е место в рейтинге WTA, также не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Селехметьева впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».
Матчи основной сетки турнира будут проходить с 22 мая. Накануне во Франции состоялась жеребьёвка соревнований.
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