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Роджер Федерер рассказал, как воспринял 21-й титул Рафаэля Надаля на ТБШ

Роджер Федерер рассказал, как воспринял 21-й титул Рафаэля Надаля на ТБШ
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, как воспринял то, что испанец Рафаэль Надаль на Australian Open 2022 года завоевал свой 21-й титул на мэйджорах. Надаль вырвался вперёд в противостоянии с Федерером и сербом Новаком Джоковичем, у которого также 20 титулов на ТБШ.

«Невероятно вдохновляет, когда кто-то возвращается после серьёзных проблем со здоровьем. Мы с Рафой время от времени разговариваем по телефону, мы много разговариваем. Я знал, что у него не очень хорошо получается, но, когда он всё же добился успеха (на Australian Open. — Прим. «Чемпионата»), я был очень рад за него», — приводит слова Федерера Camina da Magazin.

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