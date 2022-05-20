Роджер Федерер признался, что напился после победы над Андре Агасси в финале US Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер признался, что превысил свою норму потребления алкоголя, после того как обыграл американца Андре Агасси в финале Открытого чемпионата США 2005 года.

«Когда был по-настоящему пьян? Ну, это было, наверное, в 2005 году, после моей победы над Андре Агасси на Открытом чемпионате США. Мы готовились уходить, нам сказали, что бар закрывается, поэтому мы заказали несколько последних шотов, после чего меня несколько дней тошнило.

Но на самом деле я никогда не теряю контроль. Вождение в нетрезвом виде для меня не вариант», — приводит слова Федерера Camina da Magazin.

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