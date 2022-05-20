Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер признался, что напился после победы над Андре Агасси в финале US Open

Роджер Федерер признался, что напился после победы над Андре Агасси в финале US Open
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер признался, что превысил свою норму потребления алкоголя, после того как обыграл американца Андре Агасси в финале Открытого чемпионата США 2005 года.

«Когда был по-настоящему пьян? Ну, это было, наверное, в 2005 году, после моей победы над Андре Агасси на Открытом чемпионате США. Мы готовились уходить, нам сказали, что бар закрывается, поэтому мы заказали несколько последних шотов, после чего меня несколько дней тошнило.

Но на самом деле я никогда не теряю контроль. Вождение в нетрезвом виде для меня не вариант», — приводит слова Федерера Camina da Magazin.

Сын Джоковича берёт титулы в 7 лет. А радуют ли трофеями дети Федерера? Сын Джоковича берёт титулы в 7 лет. А радуют ли трофеями дети Федерера?

Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022