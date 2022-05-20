Карен Хачанов оценил шансы Медведева на успешное выступление на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о перспективах соотечественника Даниила Медведева на «Ролан Гаррос». Первая ракетка России вернулся на корт после пятинедельного отсутствия из-за операции по удалению грыжи.
«Есть ли у него шанс на удачное возвращение на «Ролан Гаррос»? Почему нет? Опять же, он сделал маленькую операцию. Грунт — как он никогда не отрицал — его нелюбимое покрытие. Поэтому он решил взять паузу на грунтовый сезон, чтобы постараться вернуться на «Ролан Гаррос». Думаю, всё будет нормально и он будет играть.
Смотрю ли матчи россиян? Я слежу за собой. У каждого из нас индивидуальные стиль, характер, игра. Нет такого, что ты следишь за играми остальных. Мы друзья, но при этом и соперники на корте. Если говорить в общем, то у Дани своеобразный, уникальный стиль. Поэтому какие-то матчи [смотрю]. Я люблю теннис, смотрим друг друга», — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
- 20 мая 2022
-
15:37
-
15:29
-
15:14
-
14:55
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
13:00
-
12:27
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
10:37
-
10:31
-
10:20
-
10:12
-
09:53
-
09:45
-
09:38
-
09:31
-
08:53
-
08:24
-
00:44
-
00:26
-
00:10
- 19 мая 2022
-
23:06
-
22:46
-
22:19
-
21:47
-
21:18
-
21:01
-
20:53
-
20:29
-
20:22
-
19:26