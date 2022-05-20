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Карен Хачанов оценил шансы Медведева на успешное выступление на «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов оценил шансы Медведева на успешное выступление на «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о перспективах соотечественника Даниила Медведева на «Ролан Гаррос». Первая ракетка России вернулся на корт после пятинедельного отсутствия из-за операции по удалению грыжи.

«Есть ли у него шанс на удачное возвращение на «Ролан Гаррос»? Почему нет? Опять же, он сделал маленькую операцию. Грунт — как он никогда не отрицал — его нелюбимое покрытие. Поэтому он решил взять паузу на грунтовый сезон, чтобы постараться вернуться на «Ролан Гаррос». Думаю, всё будет нормально и он будет играть.

Смотрю ли матчи россиян? Я слежу за собой. У каждого из нас индивидуальные стиль, характер, игра. Нет такого, что ты следишь за играми остальных. Мы друзья, но при этом и соперники на корте. Если говорить в общем, то у Дани своеобразный, уникальный стиль. Поэтому какие-то матчи [смотрю]. Я люблю теннис, смотрим друг друга», — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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