Хачанов: большинство теннисистов не согласны с решением отстранить россиян от Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением об отстранении россиян от Уимблдона. Ранее сообщалось, что ATP может лишить рейтинговых очков этот турнир из-за недопуска россиян. Но, по всей видимости, этого не произойдёт.



«Есть ли новости по этому вопросу? Даже если бы были, не сказал. Обсуждаем каждый день. Устал даже об этом говорить не только с игроками, но и с ATP. Ты тратишь силы, энергию. Это может длиться долгое время. Что примут, то и примут.



Конечно, на совете игроков спрашивают. Но дело не только в россиянах и белорусах. Дело во всех игроках. Любое решение может идти вопреки другим спортсменам. Они же всё равно планируют и будут играть — тур один. Надо деликатно подходить к этому вопросу, чтобы другим ничего не сломать.



Теннис — индивидуальный вид спорта, каждый думает о себе. Думает не в общем о сложившейся ситуации и не о будущем, а о конкретном случае: как он сыграл в том году, что он может сыграть и заработать [в этом]. Что, в принципе, и нормально. Большинство не за нас, а за то, что Уимблдон принял неправильное решение. Они с ним не согласны из-за дискриминации, что нас отстранили», — сказал Хачанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.