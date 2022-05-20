Наоми Осака высказалась о возвращении на «Ролан Гаррос» после скандала в 2021 году

Экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от возвращения в Париж на «Ролан Гаррос». Напомним, в 2021 году Осака снялась по ходу турнира из-за скандала со СМИ.
«Не буду врать, когда вновь приехала сюда, я очень волновалась. Просто немного беспокоилась, что есть люди, которых я каким-то образом обидела, и я просто наткнусь на них здесь.
Конечно, мне не нравится, как я тогда справилась со всем скандалом вокруг. Я также очень волновалась по поводу этой пресс-конференции, потому что знала, что получу много вопросов.
То, что произошло в прошлом году, ещё не вышло из моей головы. Конечно, я всё ещё думаю об этом, и я также готовлюсь на тот случай, если выйду на корт и какой-нибудь фанат скажет в мой адрес что-то оскорбительное, как в Индиан-Уэллсе. Но да, по большей части думаю, что я в порядке», — цитирует Осаку France 24.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
- 20 мая 2022
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:16
-
16:27
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:37
-
15:29
-
15:14
-
14:55
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
13:00
-
12:27
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
10:37
-
10:31
-
10:20
-
10:12
-
09:53
-
09:45
-
09:38
-
09:31
-
08:53
-
08:24
-
00:44
-
00:26
-
00:10
- 19 мая 2022
-
23:06
-
22:46