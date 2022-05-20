Наоми Осака высказалась о возвращении на «Ролан Гаррос» после скандала в 2021 году

Экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от возвращения в Париж на «Ролан Гаррос». Напомним, в 2021 году Осака снялась по ходу турнира из-за скандала со СМИ.

«Не буду врать, когда вновь приехала сюда, я очень волновалась. Просто немного беспокоилась, что есть люди, которых я каким-то образом обидела, и я просто наткнусь на них здесь.

Конечно, мне не нравится, как я тогда справилась со всем скандалом вокруг. Я также очень волновалась по поводу этой пресс-конференции, потому что знала, что получу много вопросов.

То, что произошло в прошлом году, ещё не вышло из моей головы. Конечно, я всё ещё думаю об этом, и я также готовлюсь на тот случай, если выйду на корт и какой-нибудь фанат скажет в мой адрес что-то оскорбительное, как в Индиан-Уэллсе. Но да, по большей части думаю, что я в порядке», — цитирует Осаку France 24.

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