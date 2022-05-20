Плишкова неожиданно проиграла 81-й ракетке мира в полуфинале турнира WTA-250 в Страсбурге

Экс первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова завершила выступление на турнире WTA-250 в Страсбурге (Франция). Плишкова в полуфинальном матче уступила 81-й ракетке мира из Словении Кае Юван. Встреча завершилась со счётом 2:6, 5:7.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Плишкова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Юван сделала две подачи навылет, два раза ошиблась на подаче и реализовала все четыре брейк-пойнта из четырёх.
В финале грунтового турнира в Страсбурге Кая Юван сыграет с победительницей пары Осеан Доден (Франция) — Анжелика Кербер (Германия).
Призовой фонд соревнований в Страсбурге превышает $ 250 тыс. Действующей чемпионкой турнира является Барбора Крейчикова из Чехии. которая в финале обыграла Сорану Кырстю из Румынии.
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