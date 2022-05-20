Надаль: сегодня, в пятницу, я не фаворит «Ролан Гаррос». Но случиться может что угодно

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате Франции — 2022.
«Фаворит ли я? Нет, вообще нет. Я лишь один из претендентов. Но когда я был фаворитом, мне было не до этого. Сегодня, в пятницу, я не фаворит «Ролан Гаррос». Но случиться может что угодно.
Психологически меня не пугает тяжёлая сетка. Конечно, в моей половине много хороших игроков, но это «Большой шлем», случиться может всякое. Ещё очень много предстоит сделать перед тем, о чём вы думаете (возможным четвертьфиналом с Новаком Джоковичем)», — сказал Надаль на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
В первом круге турнира Надаль сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 20 мая 2022
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