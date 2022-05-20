Даниил Медведев — об Уимблдоне: у меня личного желания судиться нет

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что Уимблдон может лишиться рейтинговых очков.

«Я не знаю, я не нахожусь в Cовете игроков, ходят разные слухи, поэтому не могу сказать что-то больше. Это не в моих руках.

Я не думал о судебном иске по поводу запрета на участие в Уимблдоне. Если вы спросите адвоката, наверное, можно что-то сделать. Как уже сказал, не я принимаю решения. Я не пойду в суд, а просто буду ждать. У меня личного желания судиться нет», — приводит слова Медведева твиттер-аккаунт Tennis Majors.

Напомним, первым соперником Медведева на «Ролан Гаррос» будет аргентинец Факундо Багнис. Матчи основной стадии турнира будут проходить с 22 мая.

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