Кафельников назвал хорошим сигналом решение АТР не присваивать очки за Уимблдон

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.

«Просто ассоциация и мужская, и женская борется за своих подчинённых, в данном случае за своих игроков, за которых они ответственны. Естественно, никому не нравится, что права теннисистов ущемляются таким образом. Поэтому они и приняли такое решение. Хотите проводить мероприятия — проводите, но не под нашей эгидой. Вот и всё. Здесь очень просто и, наверное, логично.

Я ожидал такого решения! Профсоюз игроков в женской и в мужской ассоциациях очень сильный. К счастью, там лозунг «один за всех и все за одного» очень сильно развит. Поэтому у меня это не вызвало удивления. Это хороший сигнал организаторам турниров, что может произойти, если кто-то ещё будет следовать Уимблдону в ближайшем будущем. Я имею в виду турниры «Большого шлема», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.