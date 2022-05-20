«Это бьёт по игрокам». Чесноков — о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение ATP не начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

«Как же я устал от ограничений, от санкций, от тупизма абсолютного. Скажите мне, по кому бьёт это решение? Это вообще по Уимблдону не бьёт. Это бьёт по игрокам. В прошлом году Уимблдон выиграл Джокович — это ударит по нему. Вы представляете, если Джокович приедет на Уимблдон, выиграет его и опустится на три строчки в рейтинге? Кто будет наказан? Джокович. Почему игроки должны быть наказаны?

Алькарасу до лампочки. Он в прошлом хоть одно очко там заработал? Эта история только на Уимблдоне или ещё в Истборне с Куинсом? А почему только на Уимблдоне? Если вы лишаете игроков всех рейтинговых очков на Уимблдоне, то почему тогда не лишаете на остальных? Белорусские или российские могут участвовать? Сделайте там такое же решение.

Это решение ударяет по игрокам. Когда Уимблдон делает такое решение за два-три месяца до его начала, сложно что-то придумать фундаментальное, чтобы ударило по имиджу и рейтингу. Если на следующий год взять и сделать Открытый чемпионат Бельгии, где будут те же очки, что на Уимблдоне. Это очень серьёзные перемены. Уимблдон идёт с 1877 года. Если бы ещё сделали: нет титула, нет денег и нет рейтинговых очков, зато есть сетка — вот так тогда. Сделайте так — пусть кто-нибудь приедет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.