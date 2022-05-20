Камельзон раскритиковал ATP за решение не начислять рейтинговые очки за Уимблдон

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.



«Хорошее большое дело можно превратить в колхоз. Там можно было всё. Не понимаю пока. Есть система начисления очков. Рейтинг определяет место в любой жеребьёвке любых соревнований. Это самое главное! Попасть в 100 лучших, потом каким-то образом в топ-50 и так далее, пока не придёшь в десятку. В этом основа профессионального спорта. Если не будет рейтинга, то что будет? Тогда за чем будут сейчас следить многомиллионные зрители Уимблдона? Что проскакивает на одном турнире, то будет и в другом. Когда нарушается система, непонятно, во что ты играешь», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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