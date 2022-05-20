Камельзон раскритиковал ATP за решение не начислять рейтинговые очки за Уимблдон

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.
«Хорошее большое дело можно превратить в колхоз. Там можно было всё. Не понимаю пока. Есть система начисления очков. Рейтинг определяет место в любой жеребьёвке любых соревнований. Это самое главное! Попасть в 100 лучших, потом каким-то образом в топ-50 и так далее, пока не придёшь в десятку. В этом основа профессионального спорта. Если не будет рейтинга, то что будет? Тогда за чем будут сейчас следить многомиллионные зрители Уимблдона? Что проскакивает на одном турнире, то будет и в другом. Когда нарушается система, непонятно, во что ты играешь», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 мая 2022
-
23:06
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:02
-
20:58
-
20:40
-
20:01
-
19:40
-
18:55
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:16
-
16:27
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:37
-
15:29
-
15:14
-
14:55
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
13:00
-
12:27
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
10:37
-
10:31