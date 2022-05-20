«ATP, это глупое решение». Бенуа Пэр — о лишении Уимблдона рейтинговых очков

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.
«ATP, это глупое решение», — написал Пэр у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.
«Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В текущих условиях мы с большим сожалением не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год», — заявила организация.
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