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Стали известны все соперники российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

Стали известны все соперники российских теннисистов на «Ролан Гаррос»
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Стали известны все пары мужского «Ролан Гаррос», который стартует в понедельник, 22 мая, в Париже.

Матчи лучших сеяных в первом круге:

Новак Джокович (Сербия) — Йосихито Нисиока (Япония).
Александр Зверев (Германия) — Себастьян Офнер (Австрия).
Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).
Рафаэль Надаль (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия).
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания).

Матчи российских теннисистов в первом круге:

Андрей Кузнецов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина).
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Павел Котов (Россия).
Нуну Боргес (Португалия) — Карен Хачанов (Россия).
Андрей Рублёв (Россия) — Квон Сон У (Южная Корея).
Даниил Медведев (Россия) — Факундо Багнис (Аргентина).

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