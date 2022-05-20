Стали известны все соперники российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

Стали известны все пары мужского «Ролан Гаррос», который стартует в понедельник, 22 мая, в Париже.
Матчи лучших сеяных в первом круге:
Новак Джокович (Сербия) — Йосихито Нисиока (Япония).
Александр Зверев (Германия) — Себастьян Офнер (Австрия).
Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).
Рафаэль Надаль (Испания) — Джордан Томпсон (Австралия).
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания).
Матчи российских теннисистов в первом круге:
Андрей Кузнецов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина).
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Павел Котов (Россия).
Нуну Боргес (Португалия) — Карен Хачанов (Россия).
Андрей Рублёв (Россия) — Квон Сон У (Южная Корея).
Даниил Медведев (Россия) — Факундо Багнис (Аргентина).
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
- 21 мая 2022
-
00:19
- 20 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:06
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:02
-
20:58
-
20:40
-
20:01
-
19:40
-
18:55
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:16
-
16:27
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:37
-
15:29
-
15:14
-
14:55
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
13:00
-
12:27
-
12:21
-
11:39