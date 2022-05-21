Даниил Медведев — о предстоящем «Ролан Гаррос»: счастлив вернуться, и я снова мечтаю

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, являющийся второй ракеткой мира, высказался о предстоящем старте на втором турнире «Большого шлема» в 2022 году – «Ролан Гаррос».
«Я счастлив вернуться к выступлениям на турнирах, сейчас я здоров, чувствую себя прекрасно физически, и это самое главное. Хочу играть и показывать хороший теннис, попытаться выиграть несколько матчей. Да, и я снова мечтаю.
Мне действительно потребовалось определённое время, чтобы по-настоящему зарядиться энергией, потому что это мне было необходимо. Я особенно почувствовал, что это такое – возвращение к тренировкам, даже не говоря о каких-либо результатах матчей.
Я чувствовал это в прошлом году, после перелёта с Кубка Дэвиса в Австралию, который всегда является трудным путешествием и тяжёлым турниром с точки зрения разницы во времени, нахождения вдали от дома и всего остального. Я чувствовал, что мне нужен этот перерыв, возможно, для моего тела и для моей головы», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос» на официальном сайте турнира.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022:
Напомним, Даниил Медведев стартует на турнире во Франции матчем с аргентинцем Факундо Багнисом (98-й номер рейтинга). Встреча пройдёт в воскресенье, 22 мая.
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