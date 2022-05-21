Даниил Медведев рассказал о своём восстановлении после операции в апреле

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, являющийся второй ракеткой мира, перед стартом на втором турнире «Большого шлема» в 2022 году – «Ролан Гаррос» – рассказал о своём восстановлении после операции в апреле.

«Я некоторое время играл с паховой грыжей и думал найти подходящий момент, чтобы решить этот вопрос. И когда я говорю «лучший момент», это я к тому, что надо не заходить слишком далеко, играя с травмой, потому что именно тогда восстановление может занять больше времени, а последствия могут быть более суровыми.

Так что я рад, что вернулся, потому что слышал, что возвращение к игре при такой травме может занять в среднем шесть недель, но, возможно, и больше. Я уложился в четыре недели. Никогда по-настоящему не чувствовал боли. Физически я чувствую себя хорошо, готов сыграть пять сетов», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос» на официальном сайте турнира.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022:

Напомним, Даниил Медведев стартует на турнире во Франции матчем с аргентинцем Факундо Багнисом (98-й номер рейтинга). Встреча пройдёт в воскресенье, 22 мая.