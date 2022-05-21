Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионке US Open Эмме Радукану приписывают роман со звездой MotoGP

Чемпионке US Open Эмме Радукану приписывают роман со звездой MotoGP
Комментарии

Чемпионку US Open – 2021 19-летнюю британскую теннисистку Эмму Радукану связывают романтические отношения с действующим чемпионом MotoGP, французским мотогонщиком, сообщает The Sun.

Первые подозрения о романе двух звёзд появились после их флирта в социальных сетях. Оба лайкают фотографии друг друга, ранее Куартраро оставил в комментариях под фото Радукану эмодзи «лобстер».

Предполагается, что спортсменов связывает любовь к автоспорту. Радукану в детстве занималась картингом и мотоспортом, в интервью она признавалась, что является «адреналиновой наркоманкой».

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Фабио Куартараро

«Они оба молоды, привлекательны и интересуются автоспортом», — сказал The Sun источник, близкий к спортсменам.

Ранее Радукану заключила спонсорский контракт с немецким производителем автомобилей Porsche. Отметим, это восьмое крупное соглашение Эммы после победы на турнире «Большого шлема». Ранее теннисистка начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines, Evian, Nike, Wilson и Vodafone.

19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко 19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022