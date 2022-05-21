Чемпионке US Open Эмме Радукану приписывают роман со звездой MotoGP

Чемпионку US Open – 2021 19-летнюю британскую теннисистку Эмму Радукану связывают романтические отношения с действующим чемпионом MotoGP, французским мотогонщиком, сообщает The Sun.
Первые подозрения о романе двух звёзд появились после их флирта в социальных сетях. Оба лайкают фотографии друг друга, ранее Куартраро оставил в комментариях под фото Радукану эмодзи «лобстер».
Предполагается, что спортсменов связывает любовь к автоспорту. Радукану в детстве занималась картингом и мотоспортом, в интервью она признавалась, что является «адреналиновой наркоманкой».
Фото: из личного архива Эммы Радукану
Фото: из личного архива Фабио Куартараро
«Они оба молоды, привлекательны и интересуются автоспортом», — сказал The Sun источник, близкий к спортсменам.
Ранее Радукану заключила спонсорский контракт с немецким производителем автомобилей Porsche. Отметим, это восьмое крупное соглашение Эммы после победы на турнире «Большого шлема». Ранее теннисистка начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines, Evian, Nike, Wilson и Vodafone.
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