Осака: мне приснилось, что я попала на Свёнтек в первом круге. Вот это было страшно

Экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака шутливо высказалась о жеребьёвке Открытого чемпионата Франции по теннису. Осака в первом круге попала на американку Аманду Анисимову, которой уступила на последнем Australian Open.
«Вим Фиссетт сказал мне: «Ты играешь с Анисимовой». И я ответила: «Ты же шутишь, правда?» Я не говорю, что не хочу с ней играть. Я такой человек, которого предыдущее поражение только сильнее мотивирует. И тот матч меня многому научил.
А вообще несколько дней назад мне приснилось, что я попала на Игу Свёнтек в первом круге. Вот это было страшно. Я размышляла, какой вариант будет самым плохим, и сразу вспомнила про нее. Слава богу, этого не случилось», — сказала Осака на пресс-конференции турнира.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»
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