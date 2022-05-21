Ана Иванович: на женщин оказывается большее давление. Нам сложнее постоянно быть в топе

Экс первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович высказалась о женском теннисе и оценила игру нынешнего лидера WTA-тура Иги Свёнтек.

«Мне очень нравится ее стиль игры, она чем-то похожа на меня. Я отметила это, когда она выиграла «Ролан Гаррос» в 2020-м году. Она любит забегать под форхенд, у нее очень цельная и интересная игра.

Как это ни странно, на женщин оказывается гораздо больше давления. Нам сложнее постоянно быть в топе и держаться на одном уровне. Наоми Осака много говорила о психологических проблемах и давлении, которое есть в нашем спорте. Все так или иначе с этим сталкиваются, и это всегда нелегко.

Во время выступлений в туре я постоянно концентрировалась на ненужных вещах, переживала о том, что думают другие. Сейчас тема психологии становится одной из самых главных.

Меня расстраивает, что порой никто даже не знает, что происходит за пределами корта, все видят только верхушку айсберга. Но на деле очень многое происходит не во время матчей. Это в первую очередь предсезонка, недели тренировок и непосредственная подготовка к матчам, но это всегда остается за кадром. А почему я должна хотеть об этом рассказывать? Лично мне это не очень нужно.

Люди судят по тому, что видят, но это далеко не полная картина. Игрокам очень сложно с этим справляться, потому что они знают, что происходит на самом деле», — цитирует Иванович официальный сайт Международного олимпийского комитета.

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