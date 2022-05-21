«Молодцы ATP и WTA. Ужасное решение». Украинец Долгополов – о санкциях к Уимблдону
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Четвертьфиналист Australian Open 2011 года, украинский теннисист Александр Долгополов критически высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году. Организаторы Уимблдона публично осудили санкции в свой адрес.
«Молодцы ATP и WTA. Ужасное решение. Невозможно усидеть на двух стульях.
Есть причина, по которой, вероятно, Уимблдон является самым известным теннисным соревнованием. С очками или без, есть вещи намного важнее тенниса. И в эти трудные времена Уимблдон находится на правильной стороне и сохраняет свою безупречную репутацию. Что касается остальных, это их выбор», — написал Долгополов в своих социальных сетях.
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