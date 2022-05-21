Леся Цуренко: надеюсь, недовольство игроков вырастет, если на Уимблдоне упадут призовые

Украинская теннисистка Леся Цуренко эмоционально высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году. Организаторы Уимблдона публично осудили санкции в свой адрес.

«Уимблдон — это вообще без комментариев. Конечно, я недовольна. Меня очень удивляет позиция ATP, WTA и руководителей этих организаций. Они рассказывают о дискриминации россиян и белорусов, при этом совершенно не задумываясь о дискриминации украинцев и принципах «фэйр-плей» по отношению к нам. Это решение выглядит так, что остальные игроки должны принести себя в жертву. Сейчас ещё посмотрим — если реально на Уимблдоне упадут призовые, то я надеюсь, что недовольство игроков вырастет из-за этого решения», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».