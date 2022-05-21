Ник Кирьос заявил, что скоро женится на своей нынешней девушке

Победитель Australian Open в парном разряде, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопросы подписчиков по поводу отношений со своей девушкой Костен Хатци.

В социальных сетях у Ника спросили: «Когда ты женишься на Кос?» Теннисист ответил «Очень скоро».

Также Кирьос написал, что у его девушки нет раздражающих привычек.

Напомним, в начале апреля Кирьос заявил, что примет участие в «Ролан Гаррос» 2023 года ради своей девушки Костен, которая хочет увидеть Париж. Кирьос не выступал на «Ролан Гаррос» с 2018 года. В 2017 году он проиграл во втором круге турнира.

В «Ролан Гаррос» 2022 года Кирьос участия не примет. Главный грунтовый турнир года стартует завтра, 22 мая.

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