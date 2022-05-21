Опелка — о Уимблдоне: жду не дождусь этого выставочного турнира

18-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка иронично прокомментировал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.

«Жду не дождусь этого выставочного турнира», – написал Опелка у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, вчера, 20 мая, ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.

Организация заявила, что возможность участвовать в турнирах для игроков любой национальности на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP, а также противоречит соглашению ассоциаций о рейтингах.

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