Дмитриева: ATP и WTA приняли решение в интересах россиян. Оно хорошее и компромиссное

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала решение ATP и WTA лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.
«Очевидно, что решение ATP и WTA принято в интересах российских теннисистов. Пытались как могли бороться представители ATP и WTA, уговаривая, видимо, руководителей Уимблдона изменить решение. Но мы знаем, что люди определённого возраста, приняв решение, его не меняют. А те проявили неоправданную последовательность. Очень хорошо, что приняли такое компромиссное решение в отношении российских теннисистов.
Тот факт, что турнир пройдёт без очков, будет оказывать какое-то давление на игроков. Они будут более расслаблены, не будут бояться потерять очки. Для российских же теннисистов это возможность ничего не потерять, так как Уимблдон пройдет без их участия», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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