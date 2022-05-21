Медведев приблизился к тому, чтобы обойти Джоковича и стать первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев с большей долей вероятности сместит серба Новака Джоковича с первой строчки мирового рейтинга из-за решения ATP и WTA по Уимблдону.

Ассоциации лишили турнир «Большого шлема» рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских теннисистов.

Чтобы после Уимблдона остаться первой ракеткой мира, Новак Джокович должен ликвидировать отставание от Медведева, которое накопится из-за сгоревших очков за прошлый год. Оно составляет 2690 баллов. 2000 очков серб может набрать только за победу на «Ролан Гаррос», а оставшиеся 690 на двух турнирах на траве, один из которых должен быть категории ATP-500. При этом сам Медведев должен проигрывать на старте каждого из этих турниров.

Даниил Медведев может стать лидером мирового рейтинга и раньше – или по итогам «Ролан Гаррос» — 6 июня, или через неделю, когда сгорят очки за «Ролан Гаррос» 2021 года. В прошлом сезоне французский турнир сдвигали на неделю из-за коронавирусных ограничений.

Отметим, что шансы стать первой ракеткой мира есть и у представителя Германии Александра Зверева. Он может обойти и Джоковича и Медведева, если до Уимблдона отыграет отставание из 970 очков за прошлый год. Медведев при этом также должен будет проигрывать на старте каждого из предстоящих турниров.

Подробную таблицу с поэтапным изменением рейтинга теннисистов можно найти в нашей статье.

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