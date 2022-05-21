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«Бриться или нет?» Даниил Медведев запустил голосование перед «Ролан Гаррос»

«Бриться или нет?» Даниил Медведев запустил голосование перед «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев запустил в своих социальных сетях забавное голосование.

«Бриться или нет?» — поинтересовался у подписчиков Медведев.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Медведев находится в Париже (Франция), где готовится к старту на «Ролан Гаррос» 2022 года. Даниил стал вторым сеяным, в первом круге соревнований ему предстоит сразиться с представителем Аргентины Факундо Багнисом.

На прошлой неделе Медведев вернулся в тур после паузы из-за операции по удалению грыжи. Даниил принял участие в турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), где во втором круге проиграл французу Ришару Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для россиянина этот турнир стал первым в 2022 году на грунте.

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