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Роджер Федерер ответил, считает ли себя сексуальным

Роджер Федерер ответил, считает ли себя сексуальным
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер ответил, считает ли себя сексуальным. 8 августа Федереру исполнится 41 год.

«Что за бред (смеётся). Думаю, в двадцать лет я выглядел очень плохо: парень с длинными волосами, потом ещё перекрасился в блондина. Конечно, с возрастом черты лица становятся более мужественными. Мы с моим другом Томми Хаасом недавно смеялись над тем, какими были круглоголовыми и пухлыми.

Какой частью своего тела я горжусь? Ой, перестаньте, совсем ничем. Хотя говорят, что у меня красивые руки, но откуда мне знать?» — приводит слова Федерера Caminada Magazin.

Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.

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