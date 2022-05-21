20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер ответил, считает ли себя сексуальным. 8 августа Федереру исполнится 41 год.
«Что за бред (смеётся). Думаю, в двадцать лет я выглядел очень плохо: парень с длинными волосами, потом ещё перекрасился в блондина. Конечно, с возрастом черты лица становятся более мужественными. Мы с моим другом Томми Хаасом недавно смеялись над тем, какими были круглоголовыми и пухлыми.
Какой частью своего тела я горжусь? Ой, перестаньте, совсем ничем. Хотя говорят, что у меня красивые руки, но откуда мне знать?» — приводит слова Федерера Caminada Magazin.
Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.
- 21 мая 2022
-
14:10
-
13:43
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:11
-
11:57
-
11:52
-
11:47
-
11:36
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:39
-
01:51
-
01:38
-
01:21
-
01:01
-
00:19
- 20 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:06
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:02
-
20:58