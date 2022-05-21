Роджер Федерер и Серена Уильямс выпадут из рейтинг-листов после Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер и 23-кратная победительница ТБШ, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс выпадут из рейтинг-листов ATP и WTA после Уимблдона. Это случится даже в том случае, если они примут участие в травяном мэйджоре.

Ранее ATP и WTA приняли решение не начислять рейтинговых очков за участие в Уимблдоне из-за отстранения организаторами россиян и белорусов.

В данный момент у Федерера остались очки за «Ролан Гаррос», турнир ATP-500 в Галле (Германия) и Уимблдон. Швейцарец снялся с Открытого чемпионата Франции и не заявлен на турнир в Галле.

У Серены также остались очки за «Ролан Гаррос» (4-й круг) и Уимблдон (1-й круг). Американка не сыграет в Париже.