Роджер Федерер и Серена Уильямс выпадут из рейтинг-листов после Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер и 23-кратная победительница ТБШ, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс выпадут из рейтинг-листов ATP и WTA после Уимблдона. Это случится даже в том случае, если они примут участие в травяном мэйджоре.
Ранее ATP и WTA приняли решение не начислять рейтинговых очков за участие в Уимблдоне из-за отстранения организаторами россиян и белорусов.
В данный момент у Федерера остались очки за «Ролан Гаррос», турнир ATP-500 в Галле (Германия) и Уимблдон. Швейцарец снялся с Открытого чемпионата Франции и не заявлен на турнир в Галле.
У Серены также остались очки за «Ролан Гаррос» (4-й круг) и Уимблдон (1-й круг). Американка не сыграет в Париже.
- 21 мая 2022
-
14:10
-
13:43
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:11
-
11:57
-
11:52
-
11:47
-
11:36
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:39
-
01:51
-
01:38
-
01:21
-
01:01
-
00:19
- 20 мая 2022
-
23:58
-
23:29
-
23:06
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:02
-
20:58