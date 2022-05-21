Новак Джокович: моя команда хочет, чтобы я меньше говорил на острые темы

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о том, как он подходит к острым темам на пресс-конференциях.

«Порой мне просто хочется быстрых пресс-конференций со стандартными вопросами. С другой стороны, если есть горячая, интересная тема, я готов её обсудить. Хотя люди из моей команды всегда предупреждают меня о том, чтобы я меньше говорил на острые темы.

Наверное, люди привыкли, что я не скрываю своего отношения к такого рода проблемам, особенно если речь идёт о справедливости в спорте. Некоторые вещи продолжают происходить, поэтому мне нравится участвовать в интересных дискуссиях и принимать сторону игроков, ведь я сам им являюсь. Возможно, иногда я углубляюсь больше, чем должен», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.