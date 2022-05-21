Костюк обратилась к игрокам, напомнив о потенциальном снижении призовых на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк предположила, к чему приведёт решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.

«Эй, игроки. Кто-нибудь вообще в курсе, что если розыгрыш Уимблдона пройдёт без очков, потенциальное падение призовых составит более 50%, так как он превратится в показательный турнир?» — написала Костюк в своих социальных сетях.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.