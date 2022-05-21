«У подростков так много всего на уме». Роджер Федерер рассказал о трудностях отцовства

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о трудностях отцовства.

У Федерера и его жены Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и сыновья-близнецы Лео и Ленни.

«Быть хорошим отцом – вызов всей моей жизни. У подростков так много всего на уме. Они становятся более сложными, более эмоциональными, более глубокими. Конечно, это здорово, но я начал больше беспокоиться. Как родители мы должны прикладывать огромные усилия для решения проблем. Кроме того, я впервые стал отцом 13-летних девочек и восьмилетних мальчиков. Это неизведанные для меня территории. Все ждут, что родители будут идеальными воспитателями, но это невозможно! Мы стараемся делать всё для этого. Но, если честно, быть родителем иногда бывает очень утомительно. Всегда кажется, что другим семьям легче, а потом общаешься с друзьями и понимаешь: у всех одни и те же проблемы», — приводит слова Федерера Caminada Magazin.