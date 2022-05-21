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Андрееску оценила свою готовность к «Ролан Гаррос»

Андрееску оценила свою готовность к «Ролан Гаррос»
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Чемпионка US Open Бьянка Андрееску рассказала об ожиданиях от Открытого чемпионата Франции. Спортсменка призналась, что чувствует уверенность в собственных силах перед турниром «Большого шлема».

Недавно Андрееску пропустила около пяти месяцев. Она участвовала в различных благотворительных акциях, а также увлеклась смешанными единоборствами, проводила много времени с друзьями и семьёй.

«Думаю, что я очень умно провела это время. Не могу сказать, что пожалела об этом перерыве. Он был одним из лучших в жизни.

На мой взгляд, я очень хорошо играю на грунте. Я встречалась с сильнейшими теннисистками, понимаю, какой у меня сейчас уровень. И это здорово. Изменение ритма жизни сработало. Это было очень эффективно», — сказала Андрееску на пресс-конференции в Париже.

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