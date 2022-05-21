Екатерина Бычкова: не жду от Медведева чего-то многого на «Ролан Гаррос»

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от матчей мужского турнира «Ролан Гаррос». Она оценила шансы ведущих российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева.
«Жду классных матчей с учётом того, что появилась такая суперзвезда, как Карлос Алькарас, набрал форму Джокович, опять же никогда не списываем Надаля. Все они в одной половине турнирной сетки.
Если честно, не жду от Медведева чего-то многого. Во-первых, какое-то время он пропустил. Во-вторых, первый матч на грунте после операции показал, что это действительно не его покрытие. Посмотрим, с каким количеством матчей Даня справится. Фаворитом его назвать сложновато.
Андрей Рублёв может вполне дойти до своего очередного четвертьфинала. Он выдал неплохую серию с начала года. Опять-таки на грунте сыграл хорошо. В Белграде выиграл турнир. С его стороны жду какой-то стабильности. А вот получится ли у него пройти дальше — будет интересно понаблюдать», — цитирует Бычкову «РБ Спорт».
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