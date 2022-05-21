Рууд защитил чемпионский титул на турнире в Женеве

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале соревнований он обыграл Жоау Соузу из Португалии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:1).
Соперники провели на корте ровно три часа. 79-я ракетка мира Соуза два раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. Восьмая ракетка мира Рууд сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
Таким образом, Рууд защитил чемпионский титул на турнире. Призовой фонд соревнований превысил € 530 тыс.
В Женеве после пятинедельного отсутствия выступил и россиянин Даниил Медведев, который был вынужден пропустить больше месяца из-за операции по удалению грыжи. Но вторая ракетка мира уступил в первом же матче.
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