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Рууд защитил чемпионский титул на турнире в Женеве

Рууд защитил чемпионский титул на турнире в Женеве
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Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале соревнований он обыграл Жоау Соузу из Португалии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:1).

Соперники провели на корте ровно три часа. 79-я ракетка мира Соуза два раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. Восьмая ракетка мира Рууд сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, Рууд защитил чемпионский титул на турнире. Призовой фонд соревнований превысил € 530 тыс.

В Женеве после пятинедельного отсутствия выступил и россиянин Даниил Медведев, который был вынужден пропустить больше месяца из-за операции по удалению грыжи. Но вторая ракетка мира уступил в первом же матче.

Женева. Финал
21 мая 2022, суббота. 16:10 МСК
Жоау Соуза
79
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 6 1
7 7 		4 7 7
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Комментарии
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