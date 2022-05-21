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Кербер обыграла Юван в финале турнира в Страсбурге

Кербер обыграла Юван в финале турнира в Страсбурге
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер стала победителем турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция). В финале она обыграла словенку Каю Юван. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут. 22-я ракетка мира Кербер дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Юван, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.

Призовой фонд соревнований превысил € 200 тыс. В 2021 году победительницей соревнований была чешка Барбора Крейчикова, которая обыграла в финале румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:3, 6:3.

Страсбург. Финал
21 мая 2022, суббота. 16:10 МСК
Кая Юван
81
Словения
Кая Юван
К. Юван
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 6 5
7 7 		6 0 7 7
         
Анжелика Кербер
22
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Комментарии
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