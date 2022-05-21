Кербер обыграла Юван в финале турнира в Страсбурге
Поделиться
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер стала победителем турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция). В финале она обыграла словенку Каю Юван. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5).
Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут. 22-я ракетка мира Кербер дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Юван, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.
Призовой фонд соревнований превысил € 200 тыс. В 2021 году победительницей соревнований была чешка Барбора Крейчикова, которая обыграла в финале румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:3, 6:3.
Комментарии
- 21 мая 2022
-
23:40
-
23:06
-
21:21
-
18:25
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
17:04
-
15:52
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:31
-
14:10
-
13:43
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:11
-
11:57
-
11:52
-
11:47
-
11:36
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:39
-
01:51
-
01:38
-
01:21
Партнерский контент