Кербер обыграла Юван в финале турнира в Страсбурге

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер стала победителем турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция). В финале она обыграла словенку Каю Юван. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут. 22-я ракетка мира Кербер дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Юван, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.



Призовой фонд соревнований превысил € 200 тыс. В 2021 году победительницей соревнований была чешка Барбора Крейчикова, которая обыграла в финале румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:3, 6:3.