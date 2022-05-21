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Кербер выиграла первый титул на грунте за последние шесть лет

Кербер выиграла первый титул на грунте за последние шесть лет
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Бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер выиграла первый турнир на грунте после более чем шестилетнего перерыва. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала победительницей соревнований в Страсбурге (Франция).

В последний раз Кербер, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, выигрывала турнир на грунтовом покрытии в Штутгарте (Германия) в 2016 году. В нынешнем сезоне она взяла первый титул. Кроме того, он стал для неё 14-м в карьере.

В финале соревнований в Страсбурге обыграла словенку Каю Юван. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут. 22-я ракетка мира Кербер дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Юван, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.

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