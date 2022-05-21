Кербер выиграла первый титул на грунте за последние шесть лет

Бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер выиграла первый турнир на грунте после более чем шестилетнего перерыва. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала победительницей соревнований в Страсбурге (Франция).
В последний раз Кербер, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, выигрывала турнир на грунтовом покрытии в Штутгарте (Германия) в 2016 году. В нынешнем сезоне она взяла первый титул. Кроме того, он стал для неё 14-м в карьере.
В финале соревнований в Страсбурге обыграла словенку Каю Юван. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (0:7), 7:6 (7:5).
Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут. 22-я ракетка мира Кербер дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Юван, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.
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