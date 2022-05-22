Рууд назвал финал в Женеве с Соузой одним из самых сумасшедших матчей в карьере

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу в финале турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В главном матче турнира он обыграл португальца Жоау Соузу. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1).
«Этот матч был одним из самых сумасшедших в моей карьере. Получилось множество перепадов. Соперник был близок к победе, но затем всё перевернулось. Таков теннис. Конечно, проигравшему всегда тяжело.
Очень приятно одержать победу. Но я хочу отдать должное Жоау. Он отыгрался после проигранного сета. В течение всей недели он хорошо играл. А сегодня всё решили несколько розыгрышей. К счастью, они сложились в мою пользу», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.
Таким образом, Рууд защитил чемпионский титул на турнире. Призовой фонд соревнований превысил € 530 тыс.
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