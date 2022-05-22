Медведев: на грунте я могу проиграть кому угодно – в том числе французам
Поделиться
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих неудачах в матчах с французскими теннисистами на грунте.
«Я думаю, тут нет какой-то системы. И для моей карьеры было бы лучше, если бы никакой системы и не было.
Честно говоря, на грунте я могу проиграть кому угодно. Но могу и хорошо выступать и выигрывать – например, Джоковича я впервые обыграл именно на грунте.
На грунте я могу проиграть кому угодно – в том числе французам. К тому же они обычно хорошо играют на этом покрытии», — сказал Медведев на официальной пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Напомним, первым соперником Медведева на «Ролан Гаррос» станет аргентинец Факундо Багнис.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»
Комментарии
- 22 мая 2022
-
10:09
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
00:50
- 21 мая 2022
-
23:40
-
23:06
-
21:21
-
18:25
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
17:04
-
15:52
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:31
-
14:10
-
13:43
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:11
-
11:57
-
11:52
-
11:47
-
11:36
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:46
Партнерский контент