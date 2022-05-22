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Медведев: на грунте я могу проиграть кому угодно – в том числе французам

Медведев: на грунте я могу проиграть кому угодно – в том числе французам
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих неудачах в матчах с французскими теннисистами на грунте.

«Я думаю, тут нет какой-то системы. И для моей карьеры было бы лучше, если бы никакой системы и не было.

Честно говоря, на грунте я могу проиграть кому угодно. Но могу и хорошо выступать и выигрывать – например, Джоковича я впервые обыграл именно на грунте.

На грунте я могу проиграть кому угодно – в том числе французам. К тому же они обычно хорошо играют на этом покрытии», — сказал Медведев на официальной пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, первым соперником Медведева на «Ролан Гаррос» станет аргентинец Факундо Багнис.

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