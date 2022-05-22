Роджер Федерер поддерживал Хэмилтона и Рассела в квалификации Гран-при Испании

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер присутствовал на квалификации Гран-при Испании Формулы-1.
Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс.
Федерер опубликовал в социальных сетях фото из бокса «Мерседеса». «У меня была потребность в скорости», — подписал совместные снимки с семикратным чемпионом мира Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом. Хэмилтон в квалификации показал шестое время, Рассел – четвёртое.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Фото: из личного архива Роджера Федерера
Роджер не принимал участие в турнирах с Уимблдона 2021 года. Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.
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