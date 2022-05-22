Даниил Медведев оценил перспективы Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о том, что на «Ролан Гаррос» сыграет в той части сетки, где нет Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса.

В первом раунде Медведеву (2) предстоит сразиться с представителем Аргентины Факундо Багнисом.

«Карлос просто фантастически играл в Майами, Барселоне и Мадриде. Посмотрим, как он справится с давлением и сможет ли показать тот же теннис здесь. Он один из фаворитов, это бесспорно. То, что я нахожусь в нижней части таблицы, позволяет мне сосредоточиться на себе, потому что на грунте есть и другие хорошие игроки.

В первом раунде я сыграю с левшой, который любит подбрасывать мяч. Я собираюсь сосредотачиваться на каждой игре. Если я смогу выиграть несколько матчей, значит, турнир получится хорошим. Посмотрим на второй неделе», — сказал Медведев на пресс-конференции.