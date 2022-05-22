Тим Хенмэн назвал основных фаворитов «Ролан Гаррос»
Поделиться
Экс первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался об основных фаворитах стартующего сегодня, 22 мая «Ролан Гаррос».
«Это будет очень, очень интересный турнир. Уверенность Алькараса невероятна. Я правда верю, что он может выиграть «Ролан Гаррос». Я видел, как он играл в Майами — да, на харде, но его движения, скорость, баланс, сила ударов просто невероятны. Однако он всё ещё неопытен, он будет играть на самом крупном стадионе против лучших игроков мира. И всё же он способен справляться с такими ситуациями.
Также очевидно, что, если нога Надаля будет здорова на 100%, его по-прежнему стоит считать фаворитом турнира. На вторые места я бы поставил Джоковича и Алькараса», — приводит слова Хенмэна Eurosport.uk.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
11:45
-
11:36
-
10:57
-
10:53
-
10:44
-
10:32
-
10:09
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
00:50
- 21 мая 2022
-
23:40
-
23:06
-
21:21
-
18:25
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
17:04
-
15:52
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:31
-
14:10
-
13:43
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:11
-
11:57
-
11:52
-
11:47
-
11:36
Партнерский контент