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Александр Зверев объяснил, почему ещё не выиграл турнир «Большого шлема»

Александр Зверев объяснил, почему ещё не выиграл турнир «Большого шлема»
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Третья ракетка мира Александр Зверев объяснил, почему ещё не выиграл турнир «Большого шлема»,

«Мечта о победе на «Большом шлеме» – по-моему, это главное (улыбается). Потому что каждый из нас с детства мечтает о крупнейших титулах, а крупнейшие титулы – это «Большие шлемы», Олимпийские игры и, возможно, итоговый турнир. И, конечно, «Большие шлемы» – это основная цель. Олимпиада тоже, но это другое.

Мы все в хорошей физической форме, с этим проблем нет. Я считаю, что проигрывал матчи не из-за физического состояния, а из-за того, что сильно давил на самого себя желанием победить на «Большом шлеме». Думаю, это причина, по которой я его пока не выиграл.

Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уже так много выиграли, что им это даётся естественным образом. Интересно посмотреть, как будут играть молодые ребята, такие как Карлос Алькарас. Несколько лет назад я был в таком же положении, как он. Циципас тоже. Медведев прибавил чуть позже – и, может быть, поэтому ему было легче, он уже был более зрелым», — сказал Зверев на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

«Счастлив вернуться и снова мечтаю». Даниил Медведев и «Ролан Гаррос» — история «любви» «Счастлив вернуться и снова мечтаю». Даниил Медведев и «Ролан Гаррос» — история «любви»

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:

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