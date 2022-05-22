Третья ракетка мира Александр Зверев объяснил, почему ещё не выиграл турнир «Большого шлема»,
«Мечта о победе на «Большом шлеме» – по-моему, это главное (улыбается). Потому что каждый из нас с детства мечтает о крупнейших титулах, а крупнейшие титулы – это «Большие шлемы», Олимпийские игры и, возможно, итоговый турнир. И, конечно, «Большие шлемы» – это основная цель. Олимпиада тоже, но это другое.
Мы все в хорошей физической форме, с этим проблем нет. Я считаю, что проигрывал матчи не из-за физического состояния, а из-за того, что сильно давил на самого себя желанием победить на «Большом шлеме». Думаю, это причина, по которой я его пока не выиграл.
Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уже так много выиграли, что им это даётся естественным образом. Интересно посмотреть, как будут играть молодые ребята, такие как Карлос Алькарас. Несколько лет назад я был в таком же положении, как он. Циципас тоже. Медведев прибавил чуть позже – и, может быть, поэтому ему было легче, он уже был более зрелым», — сказал Зверев на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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