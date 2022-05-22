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Отбывающий тюремный срок Борис Беккер работает над книгой о своём «падении»

Отбывающий тюремный срок Борис Беккер работает над книгой о своём «падении»
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, в данный момент отбывающий тюремное наказание в Великобритании, работает над собственной книгой, сообщает The Sun.

54-летний Беккер ведёт тюремный дневник, в котором рассказывает о своей тяжёлой судьбе и «падении». После выхода из тюрьмы Борис планирует заработать на этом.

«Это будет история о том, как он попал в такое тревожное положение и на что похожа жизнь в тюрьме. Также повествование коснётся и других аспектов его жизни. Он пытается занять себя в тюрьме. Это хороший способ. Он знает, что такая книга вызовет интерес», — сказал The Sun источник, близкий к Беккеру.

«Он использует это, чтобы бороться со своими переживаниями и, возможно, страхами в тюрьме. Взять активного человека и посадить в камеру – это сложно. Книга заставляет мозг работать», — сказал другой источник.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.

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